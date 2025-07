Maltempo Piemonte, violenta grandinata tra Cavaglià e Santhià: chicchi grandi come un pollice bloccano tir e auto

MeteoWeb

Una grandine violenta ha colpito questa mattina, verso le ore 8:00, la zona compresa tra Cavaglià e Santhià, nel Biellese e Vercellese, sorprendendo automobilisti e autotrasportatori lungo le principali arterie stradali. I chicchi, grandi come un pollice, hanno causato scene di tensione con numerosi veicoli costretti a fermarsi in strada per evitare danni più gravi. “Ho dovuto trovare riparo sotto la tettoia del primo benzinaio che ho trovato”, racconta un automobilista. La violenza della grandinata ha colpito anche diversi mezzi pesanti.

