Maltempo Russia, Mosca sommersa dalla pioggia: battuto il record del 1879 | FOTO e VIDEO

Forti piogge e temporali si sono abbattuti su Mosca oggi, allagando alcune zone della capitale della Russia per la seconda volta in una settimana. Alle 9:00, una stazione meteorologica presso il parco VDNKh della città aveva registrato il 33% della media mensile delle precipitazioni a Mosca, secondo il meteorologo Yevgeny Tishkovets. “Mosca ha ormai raggiunto la sua media mensile di precipitazioni e la regione circostante di Mosca l’ha superata”, ha scritto Tishkovets su Telegram, aggiungendo che i rovesci più intensi si sono verificati nei quartieri nordoccidentali della città.

“Il 21 luglio non pioveva così tanto da 146 anni”, segnala sui social Roscosmos, l’agenzia spaziale russa, evidenziando come Mosca abbia battuto il record del 1879 per questo giorno. Roscosmos ha anche condiviso le immagini dei satelliti Elektro-L e Arktika-M, che mostrano il maltempo che ha colpito la capitale russa.

I video condivisi sui social media mostrano parcheggi e sottopassi allagati e pedoni che camminano a fatica nelle strade e nei passaggi sotterranei allagati. Il Dipartimento dei Trasporti di Mosca ha esortato i residenti a evitare di guidare e a utilizzare i mezzi pubblici, se possibile.

Le inondazioni di oggi hanno ricordato scene simili a quelle di martedì 15 luglio, quando piogge torrenziali hanno riversato su alcune zone della città l’equivalente delle precipitazioni di un mese in meno di due ore.

Russia, il maltempo su Mosca ripreso dai satelliti