Maltempo Russia, ancora pioggia a Mosca: nuovi allagamenti | VIDEO

MeteoWeb

Anche oggi, martedì 22 luglio, Mosca si ritrova sotto l’influenza di un ciclone lento nella regione centrale della Russia. Le masse d’aria stanno gradualmente perdendo forza, ma comunque un certo maltempo ha colpito anche oggi la capitale russa. Le piogge, seppur nettamente inferiori in intensità rispetto a quelle record dei giorni scorsi, hanno comunque provocato degli allagamenti nelle strade, con annesse difficoltà di circolazione per le auto, come si può vedere nelle immagini a corredo dell’articolo.

Lunedì 21 luglio Mosca ha stabilito un nuovo record di pioggia giornaliero, battendo il precedente primato per questo giorno dell’anno che resisteva dal 1879. In quel caso, gravi inondazioni hanno colpito alcune aree della capitale, con parcheggi e sottopassi allagati e pedoni che camminavano a fatica nelle strade e nei passaggi sotterranei allagati.