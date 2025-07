Maltempo Serbia, vento fortissimo a Belgrado: tanti danni e cinque feriti | FOTO

MeteoWeb

Cinque persone sono rimaste ferite a Belgrado, una in modo grave, in conseguenza di una violenta ondata di maltempo abbattutasi sulla capitale della Serbia nel primo pomeriggio con venti fortissimi, pioggia torrenziale e grandine. I feriti sono stati colpiti da parti di tetti scoperchiati, pali abbattuti, cartelloni pubblicitari che hanno preso il volo per strada portati via dal vento di burrasca. Tale irruzione di aria fredda ha posto fine alla cappa di caldo che gravava da giorni su Belgrado e il resto della Serbia, portando temperature più sopportabili.