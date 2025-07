Maltempo Ungheria, venti di 150km/h sferzano il Paese: caos trasporti ed estesi blackout

MeteoWeb

Forti temporali hanno colpito l’Ungheria lunedì 7 luglio, costringendo alla chiusura il principale aeroporto internazionale della capitale Budapest, dopo che detriti finiti sulle piste. La sala partenze del Terminal 2A è stata parzialmente allagata e l’edificio è stato evacuato, ma non si sono registrati feriti, ha dichiarato l’aeroporto in un comunicato. “Tutti i passeggeri devono effettuare il check-in al Terminal 2B. La tempesta ha interessato anche le strade circostanti, si prega di essere informati di eventuali cambiamenti del traffico prima della partenza“, hanno dichiarato le autorità aeroportuali.

Secondo Flightradar, diversi voli in arrivo a Budapest sono stati dirottati. Un volo Ryanair da Praga è stato dirottato su Bratislava e l’aeroporto ha dichiarato che diversi aerei stavano sorvolando l’aeroporto in attesa di uno slot di atterraggio.

Interrotto anche il traffico ferroviario

La tempesta ha colpito anche la rete ferroviaria nazionale: MÁVINFORM ha segnalato tempi di percorrenza più lunghi sulla linea del Balaton settentrionale a causa di guasti alla linea aerea e di servizi di autobus sostitutivi in ​​funzione tra Balatonfüred e Szabadbattyán. In un comunicato, MÁVINFORM ha affermato che venti di burrasca di 150-170 km/h sulla sponda settentrionale del lago Balaton hanno abbattuto la linea aerea, mentre sulla sponda meridionale alberi sono caduti sui binari, danneggiando le linee elettriche.

Ha aggiunto che il Centro Nazionale di Emergenza ha immediatamente schierato circa 50-60 autobus per garantire che i passeggeri potessero raggiungere le loro destinazioni e che gli esperti stavano lavorando per riparare i guasti.

Esteso blackout

Il forte vento, inoltre, ha lasciato decine di migliaia di persone senza elettricità in tutta l’Ungheria la scorsa notte. Secondo il Dipartimento per la Gestione dei disastri del Ministero dell’Interno, si è trattato della principale interruzione di corrente degli ultimi 30 anni. “La tempesta di ieri ha causato gravi danni al Paese. 366mila famiglie sono rimaste senza elettricità, ma stamattina siamo riusciti a ridurre questo numero a 50mila. Le aziende fornitrici di energia elettrica stanno lavorando senza sosta per risolvere i problemi”, ha scritto il Premier ungherese Viktor Orban sul proprio profilo Facebook.

Le zone più colpite si trovano nel nord del Paese, intorno al lago Balaton e nella pianura a est del Danubio.