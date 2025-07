Maltempo, altra supercella tra Trevigiano e Pordenonese nella notte

MeteoWeb

Dopo i danni causati nel pomeriggio, una seconda supercella ha colpito nella notte tra Trevigiano e Pordenonese, più o meno nelle stesse zone già colpite oggi, poco più a sud. Una gigantesca Shelf Cloud (o nube a mensola) è stata immortalata dal Trevigiano, segno della violenza del temporale in atto, che ha scaricato di nuovo tanta pioggia nella provincia. Ne sono un chiaro esempio i 37mm caduti in 45 minuti, tra le 21:45 e le 22:30, a San Biagio di Callalta, e gli 11mm caduti a Treviso.

Le zone dell’alto Trevigiano, duramente colpite dal maltempo nel pomeriggio, superano i 120mm di pioggia: 123mm al Rifugio dei Loff, 122mm a Campea, 112mm a Le Prade. Tanti i danni causati dal maltempo di oggi, tra alberi caduti, tetti divelti e allagamenti.

