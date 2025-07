Maltempo, forti temporali al Nord-Est e sull’Appennino tosco-emiliano: temperature fresche | DATI

MeteoWeb

Forti temporali pomeridiani si stanno verificando sulle regioni del Nord Italia, in particolare al Nord-Est tra Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige ma anche sull’Appennino tosco-emiliano. Tra i dati pluviometrici più rilevanti finora segnaliamo 38mm a San Donà di Piave (VE), 36mm a Eraclea (VE), 34mm al Monte Piella (BO), Chiarano (TV), 29mm a S. Marcello Pistoiese (PT), 28mm sul Monte Pizzo (BO), 22mm a San Biagio di Callalta (TV), Lavarone (TN), 21mm a Monte Castellino (LU), 20mm a Ponte di Piave (TV), 19mm a Melo (PT), 16mm a Folgaria (TN), 13mm a Portogruaro (VE).

Da notare le temperature decisamente fresche per il periodo in Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, anche nelle zone non interessate dal maltempo: localmente persino sotto i +30°C, notevole per metà luglio. Tra i dati più clamorosi segnaliamo +25°C a Trieste e Udine, +26°C a Lignano Sabbiadoro, Bibione, +28°C a Venezia e Rimini, un clima molto gradevole per essere al 16 luglio.

E nei prossimi due giorni, giovedì 17 e venerdì 18 luglio, le temperature saranno ancora più basse.

