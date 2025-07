Maltempo, forti temporali pomeridiani al Centro, in Sardegna e sulle Alpi: crollo termico nelle zone colpite

MeteoWeb

Forti temporali pomeridiani hanno colpito oggi Abruzzo, Molise, Campania e zone interne del Lazio, ma anche la Sardegna, l’Appennino emiliano-romagnolo e tutte le aree alpine, provocando nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento. Tra i dati pluviometrici più significativi finora segnaliamo: 48mm a Colma di Sormano (CO), 41mm a Nova Milanese (MB), Seulo (NU), 36mm a Branzi (BG), 34mm a Valcanale di Ardesio (BG), 32mm a Frosolone (IS), 31mm a Cesano Maderno (MB), Capracotta (IS), 27mm a Terragnolo (TN), 26mm a Villacidro (CA), 23mm a Pietrastornina (AV), 19mm a Colle di Sora (FR), 16mm a Bielmonte (BI), 15mm a Lioni (AV), 12mm a Oropa (BI).

Da notare il crollo delle temperature nelle zone colpite dal maltempo. Mentre il caldo persiste dove non ha piovuto, a pochi chilometri di distanza si registrano sbalzi anche di 10-12°C; per esempio all’Aquila attualmente ci sono +23°C mentre Roma è a +34°C e Chieti a +31°C, +25°C a Campobasso mentre Foggia è a +34°C, +25°C a Nova Milanese mentre Milano è a +33°C.

