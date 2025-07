Maltempo Toscana, nubifragio a Prato: chiusi alcuni sottopassi

MeteoWeb

I forti temporali che nel pomeriggio hanno colpito la Toscana, causando danni e disagi a Firenze, hanno scatenato anche un nubifragio su Prato, determinando strade allagate e cadute di rami. In circa 30 minuti, afferma il Comune, sono caduti sulla città 26,6mm di pioggia, che in molti punti hanno messo sotto pressione il sistema fognario. Per il ripristino della viabilità sono impegnare sul territorio 14 squadre della Protezione Civile del Comune di Prato, più tre di Consiag Servizi e tre della polizia municipale.

È stato chiuso, poi riaperto, il sottopasso in viale dell’Unione Europea, mentre rimangono per il momento ancora chiusi per sicurezza quelli di Pratilia sulla Declassata (viale Leonardo da Vinci) in direzione di Pistoia, all’Ospedale in Tangenziale (viale Nam Dinh) in entrambe le direzioni. I tecnici comunali sono comunque al lavoro per la riapertura e visto anche il miglioramento delle condizioni meteo l’acqua in superficie dovrebbe essere riassorbita velocemente.

