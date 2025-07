Maltempo Toscana: Palio di Siena rinviato a causa della pioggia

MeteoWeb

Rinviato per pioggia il Palio di Siena in programma questa sera alle 19:30. A causa di un temporale abbattutosi sulla città poco dopo le 15, la pista di tufo nell’anello di Piazza del Campo si è resa impraticabile. Ad ufficializzare il rinvio della carriera dedicata alla Madonna di Provenzano la bandiera verde esposta dal Comune di Siena dalle trifore di palazzo pubblico. Sempre a causa del maltempo erano stato rinviati entrambi i Palii dello scorso anno.

“La pioggia ha cominciato a scendere su Piazza del Campo intorno alle ore 15, rendendo impossibile lo svolgimento del Corteo Storico e della Carriera, che si svolgeranno, meteo permettendo, con i medesimi orari”, fa sapere il Comune di Siena. “Alle ore 15.30 e alle ore 16 gli spari del mortaretto per il primo e secondo preavviso, quindi alle ore 16.40 l’inizio dello sgombero della pista per permettere alle ore 17.15 la sfilata del drappello dei Carabinieri a cavallo. Quindi alle ore 17.20 l’ingresso in piazza del Campo del Corteo Storico. Alle ore 19.30 l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per il Palio. Dalle ore 16.30 alle ore 18.30 è possibile accedere alla Piazza, fino al numero massimo consentito, solo da via Dupre’“, spiega una nota.

