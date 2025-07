Maltempo Trentino: notte di piogge intense e grandine, temperature in calo

MeteoWeb

È stata una notte di forte maltempo anche in Trentino, con piogge intense e grandinate. Decine gli interventi dei vigili del fuoco, in modo particolare nella Valle dell’Adige dove si sono registrati allagamenti. Forti raffiche di vento con grandine di medie dimensioni a Cadine e Sopramonte dove le strade si sono imbiancate.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.