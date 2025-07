Maltempo nel Trevigiano: decine di interventi, molti alberi abbattuti dal vento

MeteoWeb

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Treviso sono impegnati in vari interventi provocati dalla forte ondata di maltempo che ieri ha interessato la parte Nord della Provincia nelle aree di Conegliano, Cordignano, Godega di San Urbano, Colle Umberto, Follina, Pieve di Soligo. Al momento sono 85 gli interventi effettuati dalle squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dalla Sede Centrale e dai i distaccamenti di Conegliano, Vittorio Veneto, Montebelluna, Asolo, Gaiarine nonché dai comandi di Venezia e Padova per un totale di 13 mezzi e 40 operatori impegnati sul campo. Tanti gli alberi abbattuti dal forte vento, alcuni di notevole dimensione.

