Maltempo USA, elevata allerta alluvioni in Texas: previste inondazioni

Il servizio di previsioni meteo statunitense ha posto alcune zone della regione collinare del Texas a rischio di alluvioni lampo di livello 3 su 4 fino a mezzogiorno di domani, martedì 8 luglio. Lo riportano i media USA. Dopo aver consultato i meteorologi degli uffici di San Antonio e San Angelo, il Weather Prediction Center ha riferito che le condizioni si stanno combinando in modo da poter portare ulteriori forti piogge nella regione. Il servizio meteorologico ha avvertito che “qualsiasi tempesta che si sposti su questa regione estremamente vulnerabile causerà rapidamente alluvioni lampo”.

Poco prima, l’ufficio di Austin e San Antonio del Servizio Meteorologico Nazionale ha emesso un avviso di alluvione lampo, che indica che un’inondazione è in corso o è prevista a breve per le Contee di Llano, Buchanan Lake Village e Valley Spring, in Texas.

Intanto, Camp Mystic, il campeggio spazzato dall’alluvione del fiume Guadalupe, ha dichiarato ufficialmente sul suo sito web che 27 tra campeggiatrici e animatori sono morti, durante il fine settimana del 4 luglio. Il campeggio, assieme a parole di cordoglio per le famiglie, ha aggiunto che le operazioni di ricerca e soccorso continuano e che sono in contatto con le autorità locali e statali “che stanno instancabilmente impiegando ingenti risorse per cercare le nostre ragazze scomparse”.

Noem: “nessun guasto ai sistemi di allerta meteo in Texas”

La segretaria per la Sicurezza Interna americana, Kristi Noem, ha dichiarato di non essere a conoscenza di alcun guasto nei sistemi di allerta che possa aver contribuito alla tragedia in Texas. “Il servizio meteorologico nazionale ha diramato gli avvisi quando li ha ricevuti e, sfortunatamente, in molte zone del nostro Paese si verificano alluvioni improvvise come questa”, ha assicurato il Ministro al programma ‘Fox & Friends’ sottolineando che il servizio meteorologico “si sta impegnando per introdurre nuove tecnologie e un nuovo sistema, perché è stato trascurato per anni”.

Alla domanda se il disastro influenzi o modifichi i piani dell’amministrazione di eliminare gradualmente la Federal Emergency Management Agency (Fema), la Protezione Civile ameriana, Noem si è limitata a dire che gli “stati devono aiutare l’agenzia”. Un mese fa, la segretaria aveva dichiarato che la Fema doveva “essere eliminata“.