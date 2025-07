Maltempo USA, sale il bilancio delle alluvioni in Texas: tra le più letali degli ultimi 100 anni

MeteoWeb

Continua a salire il bilancio delle vittime nelle devastanti alluvioni in Texas: sono oltre 88 al momento, secondo il New York Times che cita fonti delle autorità. Sono tra le inondazioni più letali negli Stati Uniti degli ultimi 100 anni. Larry Leitha, lo sceriffo della contea di Kerr, ha confermato in una conferenza stampa che le vittime delle inondazioni della contea di Kerr al momento sono 48 adulti e 27 bambini. Dieci ragazze e un’animatrice del Camp Mystic, il campo estivo femminile, risultano ancora disperse, ha dichiarato aggiungendo che le operazioni di soccorso vanno avanti. Lo stesso campo estivo ha dichiarato che 27 persone tra campeggiatrici e animatori sono morti e che continuano le ricerche dei dispersi.

Il sindaco di Kerville, il capoluogo della contea più colpita dalle inondazioni, ha avvertito in una conferenza stampa che il maltempo previsto nelle prossime ore potrebbe complicare le ricerche dei dispersi. Il primo cittadino, Dalton Rcie, ha anche spiegato che ci sono 40 linee elettriche fuori uso e che non si può fare nessuna stima su quando verrà ripristinata la corrente.

Soccorritore salva 165 persone in Texas: “eroe americano”

Un soccorritore della Guardia Costiera statunitense è stato acclamato come un “eroe americano” per aver contribuito a salvare 165 persone dalle inondazioni in Texas, secondo un funzionario del Dipartimento della Sicurezza Interna (DHS). Scott Ruskan era tra i membri della Guardia Costiera schierati dopo che Donald Trump ha firmato ieri la dichiarazione di calamità naturale, racconta Sky News. Era responsabile del triage a Camp Mystic, il campo estivo femminile che ha visto alcune delle inondazioni più gravi. “È un eroe americano il cui coraggio altruistico incarna lo spirito e la missione della Guardia Costiera degli Stati Uniti”, ha dichiarato il DHS.

Si è trattato della prima missione di salvataggio nella carriera di Ruskan, ha dichiarato Kristi Noem, responsabile del Dipartimento in un post su X, definendo il ventiseienne “un eroe americano”. Ruskan “ha salvato direttamente la cifra sbalorditiva di 165 vittime durante la devastante inondazione nel Texas centrale“, ha sottolineato.

Parlando al New York Post, Ruskan ha minimizzato i suoi sforzi: “onestamente, sono principalmente un uomo. Sto solo facendo un lavoro“, ha detto. “Questo è ciò per cui mi sono impegnato, e penso che qualsiasi soccorritore subacqueo della Guardia Costiera, qualsiasi pilota della Guardia Costiera, meccanico di volo, chiunque sia, avrebbe fatto esattamente la stessa cosa nella nostra situazione”.