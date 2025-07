Maltempo Veneto, acquazzone e nuova colata di detriti in Cadore sulla SS Alemagna | VIDEO

MeteoWeb

Una nuova colata di detriti si è mossa nel primo pomeriggio dal complesso del Sorapis, tra San Vito di Cadore e Cortina D’Ampezzo, nello stesso punto della Statale 51 di Alemagna già bloccato dalla frana scesa nella notte. A favorire il nuovo distacco di materiale è stato un nuovo acquazzone che è sceso su San Vito di Cadore intorno alle ore 15.00. Lo riferisce il consigliere provinciale Massimo Bortoluzzi, delegato alla Protezione Civile. “La massa – ha spiegato – è scesa fino all’alveo del fiume Boite, ma finora non ne ha sbarrato il deflusso”.

Nel tardo pomeriggio è previsto l’arrivo in loco del Capo della Protezione Civile nazionale, Fabio Ciciliano.

