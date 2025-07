Maltempo Veneto, frana in Cadore, Zaia: “esteso lo stato d’emergenza”

MeteoWeb

”Per garantire tempestività ed efficacia nelle operazioni abbiamo disposto l’estensione dello stato di emergenza regionale sia sotto il profilo territoriale, includendo l’intera Valle del Boite, sia sotto il profilo temporale, estendendo fino ad oggi il provvedimento, a far corso dal 15 giugno. Attendiamo ora il completamento di questa nuova fase emergenziale per procedere con una ricognizione puntuale dei danni”, fa sapere in una nota il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in merito alla nuova frana che ha interessato la località di San Vito di Cadore e la statale 51 Alemagna, che collega Cortina d’Ampezzo, di nuovo chiusa. ”Le operazioni stanno procedendo con rapidità, ma i tecnici confermano che devono necessariamente rispettare rigorosi criteri di sicurezza prima di poter disporre la riapertura della strada e il pieno ripristino della circolazione’‘, ha concluso Zaia.

Per raggiungere Cortina, è possibile attraverso il passo Cimabanche (da Dobbiaco in Alto Adige), il passo Tre Croci (da Auronzo di Cadore) e passo Giau.

Secondo quanto appreso, nel pomeriggio a San Vito è atteso il capo del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, Fabio Ciciliano, che effettuerà un sopralluogo.

In queste ore sono al lavoro tecnici e mezzi specializzati per rimuovere la colata detritica e di fango staccatasi dalla Croda Marcora e poi riversatasi nel torrente Boite. Sono stimati circa 20mila metri cubi di roccia staccatasi dalla montagna. Massiccio l’intervento dei Vigili del Fuoco di Belluno e Verona impegnati con due pale gommate, un escavatore e un camion. Sul posto anche Vigili del Fuoco di Cortina e di San Vito.

