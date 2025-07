Maltempo Veneto, nubifragi e grandine nel Vicentino: alberi caduti e blackout ad Arzignano | VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali, caratterizzati da nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento, hanno interessato oggi pomeriggio la Valle del Chiampo, nel versante ovest della provincia di Vicenza. Il territorio più colpito è stato quello di Arzignano, dove sono caduti 26mm di pioggia in un’ora. Si registra la caduta di alberi e rami, soprattutto nella zona dell’ospedale, e in alcune aree residenziali fuori dal centro e nella fascia collinare che sovrasta la zona industriale. Fenomeni simili si sono registrati anche nel comune limitrofo di Chiampo, mentre a San Pietro Mussolino, altro centro del comprensorio, si è verificato un blackout elettrico, forse a causa di un fulmine.

Numerose le chiamate ai Vigili del Fuoco e alle forze dell’ordine, che stanno tuttora verificando la situazione, anche se al momento non si registrano feriti o danni ingenti.

