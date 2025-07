Maltempo Veneto: la Provincia di Treviso interviene sulle strade danneggiate

MeteoWeb

Il nubifragio che si è abbattuto nella notte nel territorio della provincia di Treviso ha provocato criticità anche lungo la viabilità del territorio. I tecnici del settore viabilità della Provincia, in sinergia con Vigili del Fuoco e Protezione Civile, stanno intervenendo dall’alba con sopralluoghi, monitoraggi e valutazioni utili a ripristinare la sicurezza delle strade interessate da detriti che hanno invaso le carreggiate. Gli interventi sono sulla SP 151 a Sarmede, per una frana; sulla SP 152 a Nogarolo di Tarzo, per il cedimento di un muro di sostegno; sulla SP 34 a Pieve di Soligo, per lo smottamento di una scarpata; sulla SP 37 a San Pietro di Feletto, per lo smottamento di una sottoscarpa; sulla SP 42 tra Sarmede e Cappella Maggiore, per l’apertura di una voragine sul terreno in prossimità di un ponte, a causa della quale è stato istituito il senso unico alternato; infine sulla SP 422 Alpago-Cansiglio, a Fregona, per lo sradicamento di un albero e detriti sulla carreggiata.

Nel rispetto delle indicazioni della Regione Veneto, la Provincia di Treviso sta supportando i Comuni maggiormente colpiti dall’emergenza maltempo, in particolare Cappella Maggiore, Cordignano, Sarmede e Vittorio Veneto, per coordinare l’attivazione delle squadre di Protezione Civile.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.