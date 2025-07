Maltempo Veneto, riaperta a San Vito la statale 51 di Alemagna

MeteoWeb

È stata già riaperta al traffico, all’altezza del comune di San Vito di Cadore, la statale 51 di Alemagna, l’arteria per Cortina che nel pomeriggio era stata interdetta alla circolazione, su decisione dell’Anas, per i rischi di smottamenti dopo le forti piogge. Anas comunica che invece permane sulla stessa arteria la chiusura in località Fadalto, nel comune di Vittorio Veneto (Belluno).

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.