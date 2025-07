Maltempo Veneto: tetti divelti a Pieve di Soligo, di nuovo chiusa la statale 51 Alemagna

MeteoWeb

La statale 51 Alemagna, che collega la pianura a Cortina, è stata nuovamente chiusa al traffico, a causa dei forti temporali che dal pomeriggio imperversano sulle Dolomiti in Veneto. L’Anas segnala una doppia interruzione, in via precauzionale, in località Fadalto, nel comune di Vittorio Veneto (Belluno), e in località Dogana Vecchia, tra San Vito di Cadore e Cortina. A far scattare le due interruzioni è stato, sul Fadalto, l’attivazione del sistema di monitoraggio installato sul versante, per il superamento delle soglie di allarme sull’intensità delle piogge; a San Vito, invece, la chiusura è stata disposta dal presidio di controllo di Anas, in seguito allo scatenarsi di intense precipitazioni, superiori alle soglie individuate come di allerta. Non si segnalano al momento frane o colate detritiche.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto e il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Il maltempo, con vento fortissimo, ha colpito anche parte della provincia di Treviso: a Pieve di Soligo un fortunale con forti raffiche ha causato lo scoperchiamento dei tetti di alcuni edifici, fortunatamente senza danni alle persone.

Maltempo Veneto, Zaia: “in corso verifiche danni”

Nel pomeriggio di oggi, il territorio comunale di Pieve di Soligo, in provincia di Treviso, è stato colpito da un violento evento meteo che ha provocato danni a strutture produttive, abitazioni private e infrastrutture pubbliche. Il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, informa che sta seguendo l’evolversi della situazione in contatto con le strutture regionali di Protezione Civile, l’amministrazione comunale e i tecnici impegnati nella prima ricognizione dei danni.

“Stiamo monitorando da vicino, con le autorità locali e la Protezione Civile regionale, lo stato dell’emergenza – aggiunge – Le verifiche sui danni sono in corso e verranno avviate, laddove necessario, le opportune procedure per richiedere lo stato di emergenza e l’attivazione degli strumenti di supporto ai cittadini e alle imprese danneggiate. Ringrazio fin d’ora i Vigili del Fuoco, i volontari della Protezione Civile, i tecnici e le forze dell’ordine per l’immediata operatività”. Al momento, i danni sono circoscritti al territorio di Pieve di Soligo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.