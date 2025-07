Maltempo in Veneto: vento fino a 100 km/h e grandine gigante, alberi caduti e strade bloccate tra Verona e Vicenza

MeteoWeb

Decine di alberi, anche di alto fusto, sono caduti in seguito al temporale e al forte vento che nel pomeriggio ha colpito Verona, provocando la chiusura totale e parziale di numerose strade. La centrale operativa della polizia locale e protezione civile ha chiesto il supporto oltre che dei Vigili del Fuoco anche della consultazione del volontariato di protezione civile per liberare le strade. Non si segnalano feriti, ma danni ad almeno una ventina di autovetture. Le raffiche di vento in alcuni punti della città hanno raggiunto i 100 km/he la situazione del traffico è particolarmente critica nelle zone dove gli alberi intralciano la circolazione come in via Torbido, strada di collegamento verso il casello di Verona Est, e lungo la tangenziale nord.

Maltempo: grandinata con chicchi 10cm e forte vento nel Vicentino

L’ondata di maltempo ha interessato nel pomeriggio di oggi anche la provincia di Vicenza, colpendo in particolare l’Alto Vicentino. Molto violenta la grandinata che ha interessato la zona di Schio, con chicchi del diametro di oltre 10 centimetri, mentre il forte vento ha spezzato alberi e rami, che in alcuni casi sono caduti sulle strade, rendendo caotica la viabilità. La grandine è caduta anche sull’Altopiano di Asiago, dove le temperature sono letteralmente crollate, raggiungendo i 12-14 gradi. Il maltempo non ha risparmiato neanche la città di Vicenza dove una pianta di grossa fusto è caduta nella trafficata rotatoria dell’Albera, che solo per miracolo non ha colpito nessun mezzo di passaggio. Per motivi precauzionali da metà pomeriggio il Comune del capoluogo ha chiuso tutti i parchi pubblici dopo la caduta di alberi e grossi rami nel parco di Villa Tacchi. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco e alla forze dell’ordine.

