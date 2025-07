Megadiga Idroelettrica sul Fiume Yarlung Tsangpo, la reazione del premier cinese: “è il progetto del secolo”

MeteoWeb

La costruzione della più grande megadiga idroelettrica del mondo è iniziata, ha detto il premier cinese Li Qiang, definendolo il “progetto del secolo”. L’enorme struttura è in costruzione sul fiume Yarlung Tsangpo, in territorio tibetano. Secondo il Guardian Li Qiang ha fatto questi commenti sabato, durante una cerimonia nella regione per segnare l’inizio della costruzione, portando i mercati cinesi a salire in attesa del megaprogetto pianificato da tempo, annunciato per la prima volta nel 2020 come parte del 14° piano quinquennale della Cina. La diga ha attirato critiche dall’India e dal Bangladesh, attraverso i quali scorre il fiume, così come da gruppi tibetani e ambientalisti.

Xinhua ha riferito che il progetto consisterà in cinque centrali idroelettriche a cascata, che produrranno circa 300 milioni di megawattora di elettricità all’anno ad un costo di circa 1,2 trilioni di yuan (154 miliardi di euro). In confronto, la diga delle Tre Gole è costata 254,2 miliardi di yuan e genera 88,2 milioni di MWh.