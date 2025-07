Meteo, +40°C all’ombra ieri come oggi: cosa ci insegnano le cronache del passato tra percezione e realtà

MeteoWeb

Guardando le splendide copertine storiche de La Domenica del Corriere del 1952 e del 1957, viene spontaneo sorridere ma anche riflettere. In quei disegni d’epoca ritroviamo famiglie sfinite dal caldo, cani stremati, bambini accasciati sul pavimento: immagini che raccontano la fatica di convivere con ondate di calore che, anche allora, colpivano duramente l’Europa.

Le cronache parlavano di «Quaranta all’ombra», «42 °C a Reggio Emilia», e già allora si parlava di record e di condizioni eccezionali. Ma cosa è cambiato davvero? E come possiamo confrontare quelle estati con quelle che viviamo oggi?

Molti media hanno definito giugno 2025 come il mese più caldo della storia in Italia. Tuttavia, i dati ufficiali del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) dicono altro: giugno 2025 è stato un mese eccezionalmente caldo, ma non ha battuto il record assoluto. Si posiziona infatti al secondo posto tra i mesi di giugno più caldi mai registrati nel nostro Paese.

Questa differenza tra percezione e dati scientifici è fondamentale. Il clima di oggi è più caldo e più estremo rispetto al passato, ma enfatizzare ogni evento rischia di alimentare confusione e panico. Quelle copertine d’epoca ci ricordano che anche i nostri nonni conoscevano bene il significato di «estate rovente».

Il cambiamento climatico è reale, documentato e innegabile. Ma i numeri vanno letti con attenzione. Il giugno 2025 conferma la tendenza verso estati sempre più lunghe e calde, ma non è stato il «più caldo di sempre». Il primato resta a giugno 2003, che ancora oggi rappresenta l’emblema dell’estate più estrema vissuta in Italia.

Allora come oggi, si cercava refrigerio davanti al frigo, con ventagli improvvisati e finestre spalancate. Se in passato non c’erano condizionatori e allerte meteo dettagliate, oggi abbiamo più strumenti per proteggerci. Ma spesso manca la consapevolezza e la capacità di affrontare il caldo con lucidità e preparazione.

Le immagini del 1952 e 1957 ci mostrano famiglie stremate ma anche un grande spirito di adattamento. Oggi, le città più cementificate e le temperature ancora più alte ci rendono più vulnerabili. Non dobbiamo però lasciarci paralizzare dal panico, ma imparare a leggere i dati e prepararci con responsabilità.

In sintesi, giugno 2025 non è stato il mese più caldo della storia italiana, ma segna un altro tassello di un trend preoccupante. I dati del CNR smontano facili narrazioni sensazionalistiche, ricordandoci che il vero cambiamento si misura nei numeri, non solo nella percezione. La sfida sarà convivere con queste estati sempre più estreme, preparandoci come facevano i nostri nonni, ma con più conoscenza e strumenti.