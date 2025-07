Meteo Giugno 2025, Dati ERA5: la frequenza dei mesi caldi è più importante dei cosiddetti ‘record’

MeteoWeb

Il mese di giugno 2025 si è concluso con un dato che, a prima vista, potrebbe far tirare un sospiro di sollievo. Secondo i dati preliminari diffusi dal sistema ERA5, infatti, la temperatura media globale ha registrato un’anomalia di +1,30°C rispetto ai livelli preindustriali (1850-1900). Si tratta di un valore elevato, ma inferiore a quello degli anni immediatamente precedenti. Tuttavia, se guardiamo oltre il semplice numero, il quadro complessivo racconta una storia ben diversa: il cambiamento climatico continua a correre, e giugno 2025 ne è la conferma silenziosa.

Per capire la portata di questo risultato, basta confrontare i dati con quelli degli ultimi due anni. Il giugno 2024 aveva chiuso con un’anomalia record di +1,50°C, il valore più alto mai registrato per questo mese secondo le analisi ERA5. Anche il giugno 2023 era stato particolarmente caldo, con un’anomalia di +1,46°C. Rispetto a questi valori, il calo di circa 0,2°C registrato quest’anno potrebbe sembrare un segnale positivo. Ma attenzione: non si tratta affatto di un’inversione di tendenza.

Il dato di giugno 2025 si inserisce, infatti, in un contesto globale che vede un aumento costante della frequenza di mesi eccezionalmente caldi. Negli ultimi dieci anni, le anomalie termiche elevate per il mese di giugno non sono più eventi sporadici, ma si ripresentano con regolarità preoccupante. Quello che un tempo era un’eccezione, oggi è la regola. La memoria collettiva tende ancora a guardare al lontano giugno 2003 come simbolo di un’estate particolarmente estrema, soprattutto in Europa. Ma il confronto con quell’episodio non regge più: le temperature medie globali di oggi sono ben superiori e i record vengono ormai stabiliti quasi ogni anno.

Il vero segnale d’allarme non è tanto il singolo record, quanto la frequenza con cui questi picchi si presentano. Stiamo assistendo a una vera e propria serie di mesi di giugno sopra la norma, uno dopo l’altro, a dimostrazione che il sistema climatico terrestre è entrato in una nuova fase. Questa frequenza è l’indicatore che dovrebbe preoccupare di più, perché rivela che stiamo vivendo un cambiamento strutturale e non semplicemente una sequenza di anomalie occasionali.

Se guardiamo alle statistiche, il giugno 2025 è comunque tra i più caldi mai osservati. Questo dovrebbe bastare a farci capire che, nonostante la mancata conquista di un nuovo primato assoluto, la crisi climatica è tutt’altro che risolta. Il leggero calo registrato quest’anno non è sufficiente a parlare di un miglioramento; al contrario, dimostra quanto sia ormai difficile tornare ai valori preindustriali o anche solo alle medie di qualche decennio fa.

Molti, leggendo che il 2025 non ha superato il record del 2024, potrebbero sentirsi rassicurati. Ma questa sensazione è pericolosa. La vera domanda che dovremmo farci è: quante volte ancora vedremo mesi di giugno con anomalie superiori a +1°C? E quante di queste anomalie diventeranno la norma, anziché l’eccezione? Il concetto di “evento estremo” si svuota di significato quando l’estremo diventa la regola.

Proprio qui entra in gioco un termine spesso trascurato nel dibattito pubblico: la frequenza. Non è tanto l’evento singolo a raccontarci la storia del cambiamento climatico, ma la sua ripetitività. Quando un fenomeno raro comincia a presentarsi anno dopo anno, significa che ci troviamo davanti a un mutamento sistemico. E giugno 2025, pur non avendo battuto un nuovo record, conferma in pieno questa tendenza.

Alla luce di questi dati, è fondamentale non lasciarsi ingannare da variazioni di pochi decimi di grado e non cadere nella tentazione di minimizzare. Ogni decimo di grado conta, soprattutto quando si parla di medie globali. Un’anomalia di +1,30°C rispetto al periodo preindustriale implica un’energia in eccesso che alimenta eventi estremi, crisi agricole e impatti importanti sui territori. Non dimentichiamoci che il sistema climatico è un equilibrio delicato: anche variazioni apparentemente piccole possono avere conseguenze enormi.