Meteo, ondata di caldo nei Balcani: incendi in Macedonia del Nord, Croazia e Albania

Una nuova ondata di caldo ha colpito alcune zone dei Balcani oggi, con temperature previste per raggiungere i +42°C domani, martedì 22 luglio, in Macedonia del Nord, dove sono attivi diversi incendi. Nel tardo pomeriggio di oggi, sette incendi boschivi erano ancora attivi in Macedonia del Nord, secondo il centro di gestione delle crisi del Paese, che ha invitato i residenti a “rispettare le misure e le linee guida fornite dalle istituzioni competenti per un comportamento responsabile negli spazi aperti”. Alcuni di questi incendi sono in corso da diversi giorni, in particolare nel Parco Naturale di Ezerani, un’area protetta sulle rive del Lago Prespa. Un velivolo antincendio, Vigili del Fuoco e guardie forestali sono impegnati nella lotta contro le fiamme. Ma il Paese è carente di Vigili del Fuoco e attrezzature da anni. Secondo l’associazione dei sindaci del Paese, ci sono meno di 400 pompieri nel Paese, la metà del numero previsto dalla legge.

Un incendio è divampato anche in Croazia, nell’entroterra della città turistica di Sebenico. Nessuna abitazione è stata immediatamente minacciata e sei velivoli e circa sessanta Vigili del Fuoco erano sul posto per combattere le fiamme.

Nella vicina Serbia, oggi l’intero Paese era in allerta rossa per ondata di calore con diverse città, tra cui la capitale Belgrado, che hanno raggiunto i +38°C. Questa ondata di calore, la seconda dall’inizio dell’estate, si aggiunge a una siccità radicata in Serbia: sulla base dei dati meteorologici ufficiali, gli esperti di Klima101, una ONG serba che monitora gli impatti dei cambiamenti climatici, hanno stabilito che giugno 2025 è stato il giugno più secco mai registrato in Serbia.

In Bosnia, il nord e parte del centro del Paese sono in allerta rossa, con temperature previste tra i +36 e i +40°C nella regione di Banja Luka.

In Albania, domani sono previste temperature comprese tra i +37 e i +41°C; cinque incendi erano ancora fuori controllo nel tardo pomeriggio di oggi.