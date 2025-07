Meteo Spagna, DANA estiva: quando la goccia fredda scatena alluvioni e grandine gigante

MeteoWeb

Nel corso dell’ultimo fine settimana, la città di Saragozza è stata teatro di un evento meteorologico di eccezionale intensità, causato da una configurazione atmosferica nota come DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos). Questo termine, utilizzato nella Penisola Iberica, indica una vera e propria goccia fredda in quota che si isola dal flusso principale e staziona sulla stessa area per ore o addirittura giorni.

La presenza di una DANA genera contrasti termici marcati, soprattutto durante la stagione estiva, quando l’aria calda e umida presente al suolo si scontra con l’aria più fredda in quota. Questo mix esplosivo crea le condizioni ideali per la formazione di sistemi temporaleschi intensi, spesso autorigeneranti e capaci di produrre precipitazioni eccezionali in tempi molto brevi.

Saragozza sotto assedio: 100 mm di pioggia in meno di un’ora

Secondo i dati ufficiali forniti dall’AEMET (l’Agenzia meteorologica statale spagnola), in meno di 60 minuti su Saragozza si sono abbattuti circa 100 mm di pioggia, un quantitativo che normalmente cade in diversi mesi. L’intensità delle precipitazioni ha superato ogni previsione, trasformando le strade della città in veri e propri fiumi in piena.

Il fenomeno si è manifestato come un flash flood, ovvero un’alluvione improvvisa che coglie di sorpresa residenti e automobilisti. Auto trascinate via dalla furia dell’acqua, garage e scantinati allagati, traffico paralizzato: queste sono state le conseguenze immediate di un evento che ha messo a dura prova la città e le squadre di soccorso.

Grandine gigante e danni ingenti

Oltre alle piogge torrenziali, Saragozza ha dovuto fare i conti con una grandine di dimensioni eccezionali, capace di danneggiare tetti, finestre e coltivazioni. I chicchi di grandine, descritti come «giganti» da numerosi testimoni, hanno colpito con violenza, amplificando i danni già causati dall’acqua.

Molti cittadini hanno raccontato scene drammatiche, con grandine che perforava tende e verande, distruggendo orti e giardini. Numerosi video diffusi sui social hanno documentato l’intensità e la rapidità dell’evento, attirando l’attenzione dei media spagnoli e internazionali.

Le ragioni di eventi sempre più estremi

Fenomeni di questo tipo stanno diventando sempre più frequenti e intensi a causa del cambiamento climatico. Il riscaldamento globale, infatti, aumenta l’energia disponibile nell’atmosfera e rende più probabili eventi caratterizzati da precipitazioni estreme concentrate in poche ore.

Le DANA, già tipiche dell’area mediterranea, tendono a essere più violente quando le acque superficiali sono più calde e l’umidità presente è elevata. Questo spiega perché anche nel pieno dell’estate si possano verificare temporali così devastanti, contrariamente alla percezione comune che associa questa stagione a tempo stabile e soleggiato.

Preparazione e prevenzione: sfide future

Il caso di Saragozza evidenzia la necessità di migliorare le infrastrutture urbane per affrontare eventi di questa portata. Sistemi di drenaggio più efficienti, piani di allerta rapida e una maggiore sensibilizzazione dei cittadini diventano strumenti indispensabili per limitare i danni e salvaguardare vite umane.

Molte città europee stanno già ripensando i loro piani di emergenza, integrando i rischi legati a fenomeni meteorologici estremi nelle strategie di gestione urbana. L’episodio di Saragozza rappresenta un monito: non si tratta più di eventi eccezionali isolati, ma di una nuova normalità con cui dovremo convivere sempre più spesso.