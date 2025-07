Meteo: in Spagna prevista estate tra le più calde di sempre

MeteoWeb

L’Agenzia Statale di Meteorologia spagnola (AEMET) ha affermato che questa estate sarà una delle più calde di sempre nel Paese iberico. Dopo che giugno 2025 è stato “il più caldo della serie storica e anche con un certo margine rispetto al precedente, che era giugno 2017″, viste le previsioni per i prossimi mesi, c’è “un’alta probabilità che le temperature estive siano chiaramente superiori alla norma e non è da escludere che quest’estate sia una delle più calde della serie storica“, ha affermato il portavoce dell’AEMET, Rubén del Campo, citato da Cadena Ser.

Del Campo ha specificato che, a priori, non si può ancora sapere se sarà la più calda, ma si può prevedere che sarà “una delle tre o quattro estati più calde della serie storica”.

L’AEMET ha segnalato che la settimana dal 7 al 13 luglio sarà più calda del normale in quasi tutta la penisola e nelle Baleari. Gli esperti dell’agenzia avvertono poi che “la situazione sarà simile nelle due settimane successive”.

A preoccupare è anche la temperatura del Mar Mediterraneo. Ora siamo “a temperature dell’acqua del mare più tipiche di metà agosto, qualcosa che non si è mai visto in questo periodo”, ha affermato Del Campo. L’agenzia ha registrato temperature record, soprattutto nella zona più occidentale del Mediterraneo, ovvero nelle acque situate tra la penisola e le Baleari, in un’area con un’estensione equivalente alla regione dell’Aragona.