Meteo, Turchia tra fuoco e ghiaccio: neve a luglio al nord-est, incendi sulla costa ovest | FOTO

Turchia divisa tra fuoco e neve: oggi, infatti, caduta la neve sugli altipiani della Turchia nordorientale, mentre i Vigili del Fuoco sono impegnati a combattere gli incendi 1.600km più a ovest, sulla costa. Secondo i media locali, sono colpite diverse province dell’Anatolia orientale, come Rize, Trebisonda, Bayburt ed Erzurum, con condizioni meteorologiche “senza precedenti da decenni, a memoria d’uomo”. La regione di Artvin, vicino al confine con la Georgia, è stata la più colpita. Sopra Rize, le immagini del Dha mostrano case ricoperte da più di 10 centimetri di neve fresca. Ha nevicato su tutta l’estremità nordorientale del Paese, che era generalmente verde e piovosa, in una fascia lunga circa 100km in linea d’aria.

Secondo un giornalista locale contattato dall’AFP a Rize, la nevicata è durata quasi cinque ore: “ho 65 anni, ho trascorso quasi tutta la mia vita a Rize, questa è la prima volta che vedo la neve a luglio“, ha commentato un residente.

Secondo l’agenzia statale Anadolu, piogge torrenziali hanno colpito la provincia di Trebisonda, trasformandosi in neve in alcune zone e causando il crollo delle temperature. La stessa cosa è successa a Bayburt, dove giovedì sera il freddo e la pioggia hanno colpito la città, lasciando il posto alla neve nelle zone più elevate e costringendo i pastori a condurre le loro pecore lungo sentieri innevati.

Incendi a Smirne

Al contrario, 1.600km più a ovest, la regione turistica di Smirne, sulla costa dell’Egeo, sta combattendo contro incendi alimentati dal terreno secco e da venti di 85km/h. Si prevede che le temperature aumenteranno questo fine settimana e raggiungeranno almeno i +40°C all’inizio della prossima settimana sulla costa occidentale e nel sud-est. Le autorità hanno inoltre diramato un avviso ai residenti di Ankara, la capitale nel cuore dell’Anatolia, dove si prevede che le temperature supereranno i +36°C.