Mirabilandia, ragazzina colpita da malore dopo una giostra: è in prognosi riservata

Si trova ricoverata in prognosi riservata, all’Ospedale ‘Bufalini’ di Cesena una ragazzina che, nel pomeriggio, ha accusato un malore al parco divertimenti ‘Mirabilandia‘, nel Ravennate. A quanto si è appreso la giovane si sarebbe sentita male dopo aver fatto una corsa su una giostra della struttura. Allertato il 118, la ragazza – viste le condizioni che peggiorano rapidamente – è stata condotta con l’elisoccorso all’ospedale di Cesena in codice di massima gravità e lì ricoverata in prognosi riservata.