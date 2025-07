NATO, la spinta al settore privato per dominare lo spazio: nasce la Commercial Space Strategy

MeteoWeb

Durante il Vertice dell’Aja del 24-25 giugno 2025, la NATO ha ufficializzato la Commercial Space Strategy, un piano ambizioso che segna una svolta nel modo in cui l’Alleanza affronta le sfide emergenti nello spazio. Con questa nuova strategia, l’organizzazione punta a sfruttare la rapidità e la capacità di innovazione delle imprese private per rispondere a minacce sempre più sofisticate e a un contesto spaziale in continua evoluzione. L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che le tradizionali procedure di approvvigionamento militare non sono più sufficienti per tenere il passo con il ritmo vertiginoso delle innovazioni tecnologiche nel settore spaziale. Affidarsi al dinamismo delle aziende private diventa quindi una scelta strategica per rafforzare la resilienza e l’efficacia operativa della NATO.

Un nuovo modello operativo per lo spazio

La nuova strategia mira a identificare, adottare e mettere rapidamente in campo tecnologie commerciali all’avanguardia. Si parla di payload, costellazioni satellitari, servizi di comunicazione, sistemi di Space Situational Awareness (SSA) e piattaforme di analisi dei dati per la sorveglianza. Un modello già sperimentato con successo dagli Stati Uniti attraverso la Commercial Integration Strategy (CIS) di USSPACECOM, che ha dimostrato come la superiorità nello spazio non dipenda più esclusivamente da sistemi governativi, ma dalla capacità di incorporare soluzioni private in tempi rapidi. L’approccio americano si sviluppa su tre assi principali: Identify & Advocate, Incorporate & Operationalize e Inform & Protect, creando una sinergia tra esigenze operative e investimenti industriali.

La NATO, ispirandosi a questo modello ma adattandolo alle proprie esigenze, ha individuato tre priorità strategiche:

Utilizzare con flessibilità le soluzioni commerciali già esistenti, evitando di dipendere da singoli fornitori o tecnologie specifiche.

Garantire un accesso costante ai servizi spaziali commerciali, anche in scenari di crisi o conflitto, per preservare la superiorità nello spazio.

Semplificare le interazioni con il settore privato, istituendo un punto di contatto unico – il Commercial Space Integration Office/Cell – per facilitare la comunicazione e l’allineamento tra le parti.

Opportunità per il settore privato e vantaggi per la difesa

Questa apertura al mondo commerciale apre nuove prospettive per startup e aziende innovative, che potranno accedere più facilmente a programmi di difesa e collaborare allo sviluppo di architetture spaziali ibride e piattaforme dual-use. Per le forze armate alleate, invece, significa maggiore resilienza, innovazione accelerata e una capacità operativa superiore anche in scenari complessi.

La filosofia adottata dalla NATO si basa sul paradigma “Exploit-Buy-Build”: prima sfruttare le soluzioni già disponibili sul mercato, poi acquistare ciò che serve e infine sviluppare tecnologie proprie solo quando strettamente necessario. Un approccio che privilegia la rapidità di acquisizione per mantenere un vantaggio competitivo decisivo.

Lo spazio come arena strategica del XXI secolo

Con la Commercial Space Strategy, la NATO compie un passo cruciale verso un futuro in cui la collaborazione tra settore pubblico e privato diventa la chiave per affrontare le sfide di sicurezza globale. Lo spazio si conferma così uno dei principali teatri di competizione geopolitica del ventunesimo secolo, dove velocità, innovazione e cooperazione rappresentano gli elementi fondamentali per garantire la superiorità strategica.