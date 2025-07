Neve sul deserto più arido al mondo: le immagini dei satelliti sul Cile

MeteoWeb

Una rara nevicata ha colpito l’arida distesa del deserto di Atacama, noto come il luogo più arido della Terra, il 26 giugno 2025. La neve ha coperto il Centro di Supporto Operativo dell’Osservatorio ALMA in Cile, situato a 2.900 metri di altitudine. Le nevicate in questa località sono estremamente rare, con l’ultimo evento significativo che si è verificato oltre un decennio fa. Questa immagine del satellite Sentinel-2 del programma europeo Copernicus, acquisita lo stesso giorno, mostra la neve in una parte del deserto di Atacama in Cile e oltre il confine con l’Argentina.

I dati aperti dei satelliti Sentinel di Copernicus contribuiscono a mappare la copertura nevosa in tutto il mondo, fornendo informazioni utili a mantenere le comunità più sicure e informate.