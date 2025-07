Il Niger indaga sul meteorite di Marte venduto all’asta: “traffico illecito”

MeteoWeb

Il governo del Niger ha avviato un’indagine per far luce sulla vendita, avvenuta lo scorso 16 luglio a New York, di un raro meteorite marziano ritrovato nel deserto del Ténéré. La roccia spaziale, nota come Nwa 16788, pesa 24,67 kg, misura quasi 38 cm ed è stata venduta all’asta di Sotheby’s per 4,3 milioni di dollari durante la “Geek Week”. Secondo Sotheby’s, Nwa 16788 è circa il 70% più grande del secondo frammento marziano più imponente mai rinvenuto sulla Terra. Su oltre 77mila meteoriti ufficialmente riconosciuti, solo 400 provengono da Marte, con un peso complessivo stimato di circa 374 kg, rendendo questo reperto particolarmente prezioso.

Il meteorite sarebbe stato scoperto nel novembre 2023 da un cacciatore di meteoriti nella remota regione di Agadez. Tuttavia, il governo nigerino sospetta un traffico illecito internazionale e ha istituito una commissione d’inchiesta per capire come la roccia sia uscita dal Paese e se vi siano state complicità interne o esterne.

Non è la prima volta che il Niger affronta casi simili: nel 2011 un altro meteorite caduto nella regione di Maradi scomparve misteriosamente, alimentando polemiche e interrogativi ancora irrisolti.