Nuovo record per l’orologio atomico più preciso al mondo: raggiunge un’accuratezza fino a 19 cifre decimali

MeteoWeb

Il nuovo orologio atomico più preciso al mondo misura il tempo con un’accuratezza che arriva a 19 cifre decimali. Basato su una tecnologia agli ioni di alluminio di nuova generazione, è stato messo a punto negli Stati Uniti dai ricercatori del National Institute of Standards and Technology (NIST). Oltre a essere più preciso del 41% rispetto al precedente detentore del record, è anche 2,6 volte più stabile di qualsiasi altro orologio a ioni. Il risultato, pubblicato su Physical Review Letters, contribuisce allo sforzo internazionale per ridefinire il secondo con livelli di precisione sempre più elevati, facilitando nuovi progressi scientifici e tecnologici.

Il nuovo orologio potrebbe infatti essere usato come strumento per fare misurazioni più precise della geodesia terrestre (ovvero la scienza che studia la forma, le dimensioni e il campo gravitazionale della Terra, nonché i loro cambiamenti nel tempo) ed esplorare la fisica oltre il Modello Standard, come la possibilità che le costanti fondamentali della natura non siano valori fissi ma variabili.

Lo ione di alluminio permette di realizzare orologi eccezionali, con un ‘ticchettio’ estremamente costante e ad alta frequenza. I suoi ticchettii sono più stabili di quelli del cesio, che fornisce l’attuale definizione scientifica del secondo, come osserva il fisico David Hume del NIST. Inoltre lo ione di alluminio non è altrettanto sensibile ad alcune condizioni ambientali, come la temperatura e i campi magnetici.

D’altra parte, però, lo ione di alluminio è piuttosto difficile da sondare e raffreddare con i laser, entrambe tecniche necessarie per gli orologi atomici. Il gruppo di ricerca ha quindi abbinato lo ione di alluminio al magnesio che, sebbene non abbia le eccezionali capacità dell’alluminio, può però essere facilmente controllato con i laser.