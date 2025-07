Nutrition & Longevity Festival: Cervia ospita l’evento dedicato alla longevità sana

MeteoWeb

Il 13 e 14 settembre si svolgerà a Cervia, negli spazi del Fantini Club, il “Nutrition & Longevity Festival®”, appuntamento organizzato dalla Fondazione Valter Longo, con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna e del Comune di Cervia, dedicato alla promozione di uno stile di vita sano e longevo attraverso la corretta alimentazione, l’esercizio fisico e l’educazione alla salute. L’evento, che tocca quest’anno la sua terza edizione, coinvolgerà bambini, ragazzi e adulti in una variegata gamma di attività aperte e gratuite che spazieranno dai workshop alle masterclass, dalle sessioni di sport alle attività ricreative e ai cooking show.

Saranno giorni di incontri, gioco ed esperienze, per indicare con leggerezza la via possibile verso uno stile di vita sano e sostenibile, in una formula collaudata che nella passata edizione ha raccolto oltre 30.000 partecipanti in presenza e in streaming con diffusione in 7 paesi, e che ha visto 1.500 bambini e ragazzi da tutta Italia partecipare alle numerose attività gratuite.

I giovani sono infatti al centro delle iniziative del Festival, pensate per trasmettere in modo coinvolgente valori fondamentali come la cura di sé, l’importanza di una sana nutrizione, il movimento quotidiano e le scelte consapevoli, fin dalla giovane età.

Tra gli ospiti annunciati a oggi Valter Longo, considerato lo scienziato più autorevole a livello internazionale per i suoi studi su nutrizione e longevità che sarà presente durante i due giorni, tenendo una masterclass gratuita e aperta al pubblico. Si parlerà di intelligenza nutrizionale con lo chef e imprenditore Niko Romito. Grazie alla moderazione delle giornaliste Chiara Amati (RCS), Antonella Tagliabue e Rosaria Castaldo, fondatrice di Slurp Kids, verranno trattate, all’interno delle tavole rotonde, diverse tematiche con ospiti illustri tra cui la Vicepresidente Vicaria del CONI Diana Bianchedi, il Presidente della Federazione Italiana Fisioterapisti dello Sport e fisioterapista arbitri serie A Riccardo Torquati, il fisioterapista e osteopata dei grandi campioni dello sport Giacomo Naldi, l’ex arbitro di serie A e opinionista TV Gianpaolo Calvarese, il Presidente dell’Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani Vincenzo Bottino, il Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi e senatore Vincenzo D’Anna, e diversi rappresentanti delle Istituzioni pubbliche locali e nazionali. L’attrice e presentatrice Angela Tuccia guiderà molti tra gli eventi e gli show in programma.

Infine, confermata la presenza di Francesco Garruba e Eugenio Genesi, i due farmacisti e divulgatori digitali noti come “IncasoDi” e di Guillermo Mariotto, stilista e personaggio televisivo, che presiederà la Giuria di bambini che eleggerà il “Miglior Piatto della Longevità 2025”.

Numerose saranno infatti le iniziative che porteranno il pubblico ad agire attivamente sia prima che durante il Festival e a contribuire con le proprie idee. A partire proprio dal contest del “Miglior Piatto della Longevità 2025” (www.nutritionlongevityfestival.com/il-concorso) con iscrizioni aperte fino al 3 settembre, che invita chef professionisti o amatoriali, appassionati di cucina, ristoratori e ristoratrici a creare un piatto ispirato ai principi scientifici di una sana longevità, che sappia valorizzare la qualità di nutrienti e ingredienti. Sono previsti poi workshop di yoga e pilates, e attività per ragazzi tra cui beach volley, tennis, beach soccer, pittura e molto altro.

Anche quest’anno, per continuare a promuovere attivamente e su larga scala la cultura della salute, della prevenzione e della longevità consapevole tra le nuove generazioni, la Fondazione Valter Longo metterà in campo alcune azioni volte a coinvolgere scuole e ragazzi: per diversi gruppi di studenti sarà infatti organizzato un servizio di trasporto gratuito in pullman per Cervia. La Fondazione si occuperà anche del vitto per gli studenti presenti, provenienti da tutta Italia. Un supporto concreto che vuole permettere a un numero sempre maggiore di giovani di vivere pienamente e in libertà le esperienze offerte.