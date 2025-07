Precipita per 200 metri in Val Badia: alpinista muore in Alto Adige

MeteoWeb

Nuovo incidente alpinistico mortale sulle Dolomiti. Nella tarda mattinata di oggi, un alpinista austriaco è morto dopo essere precipitato per circa 200 metri mentre stava scendendo dalla vetta del Sasso di Santa Croce (2.907 metri) in Val Badia, in Alto Adige. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo aveva intrapreso l’escursione in solitaria. Secondo il testimone che ha visto la caduta e ha allertato i soccorritori, l’alpinista è precipitato su un ripido terreno roccioso, restando incastrato alla parete.

Sul posto sono intervenuti il Soccorso Alpino dell’Alta Badia, l’elisoccorso dell’Aiut Alpin Dolomites ma anche Carabinieri e Guardia di Finanza. La salma è stata ricomposta a Corvara in Badia.

Nella giornata di ieri, un alpinista ceco aveva perso la vita precipitando in Val di Fassa.