Previsioni Meteo, sull’Anticiclone Africano nuova ondata di clamorose fake news. Fresco e maltempo almeno fino al 20 Luglio!

No, non ci sarà alcuna ondata di caldo sull’Italia nei prossimi giorni. Anzi, l’unica ondata è quella delle solite fake news sull’ormai famigerato Anticiclone Africano, nuovo mantra dei catastrofisti climatici. Una figura barica tipica della meteorologia di cui però molti che ne parlano disconoscono anche le basi. Si tratta di una vasta area di alta pressione di origine subtropicale che si forma sul Nord Africa e può estendersi verso il Mediterraneo: quest’anno non c’è mai stato, non c’è e non ci sarà. Almeno fino al 20-25 Luglio: non se ne vede neanche l’ombra a medio e lungo termine. Anzi. Sul Nord Africa, dove solitamente dovrebbe formarsi, continueranno ad esserci basse pressioni e freddo anomalo, con piogge e temporali proprio in Algeria e Tunisia. Figuriamoci se arriverà sull’Italia.

Ma andiamo con ordine.

L’Italia sta vivendo una domenica di forte maltempo, dopo una settimana di freddo anomalo. L’estate è entrata in crisi per la discesa d’aria fredda che ha raggiunto l’Italia tra 5 e 7 luglio, e adesso fatica a riprendersi. Anche nei prossimi giorni il clima nel nostro Paese rimarrà fresco e perturbato, con tanto maltempo e temperature mai superiori rispetto alle medie stagionali. La conferma arriva dall’ultimo aggiornamento del glorioso modello tedesco DWD, elaborato dall’Istituto Meteorologico dell’Università di Berlino, tra i più autorevoli al mondo. E’ l’unico ad avere l’autorizzazione ufficiale dell’OMM (Organizzazione Mondiale della Meteorologia) ad assegnare i nomi a cicloni e anticicloni, e a fine giugno ha già chiarito come neanche il caldo del mese scorso sia mai stato provocato dall’Anticiclone Africano bensì sempre e solo da quello delle Azzorre.

E proprio l’Anticiclone delle Azzorre, mai così protagonista dell’estate come quest’anno almeno negli ultimi decenni, tornerà a proiettarsi sull’Europa occidentale nei prossimi giorni. La mappa del modello DWD per mercoledì 16 luglio, infatti, mostra l’Anticiclone delle Azzorre proiettato su Spagna e Francia, mentre sul Nord Africa abbiamo una bassa pressione (altro che Anticiclone Africano!) e l’Italia è ancora esposta alle correnti fredde provenienti dal nord Atlantico e in movimento verso il Mediterraneo centrale lungo il bordo orientale dell’Anticiclone delle Azzorre.

Nei due giorni successivi, un altro Ciclone di origine Atlantica attraverserà il cuore dell’Europa portando forte maltempo e freddo anomalo in Germania, Repubblica Ceca, Svizzera, Austria, Ungheria, e ovviamente anche sull’Italia. Le correnti rimarranno fresche, settentrionali, con forti piogge e temporali soprattutto al Nord/Est ma a fasi alterne anche nel resto del Nord e lungo l’Appennino centrale. Le temperature, inoltre, diminuiranno nuovamente scendendo sotto le medie del periodo tra 18 e 19 luglio, dopo una faticosa ripresa nei giorni precedenti verso la norma stagionale. Ecco perchè l’estate rimarrà claudicante: continueranno ad esserci perturbazioni che ne mineranno la ripresa.

Le mappe con le temperature al suolo proprio per giovedì 17 e venerdì 18 luglio, infatti, indicano l’estensione del freddo anomalo sull’Italia dal cuore dell’Europa e dei Balcani, ma soprattutto la proiezione del freddo anomalo in Algeria, Tunisia, Libia, dove avremo temperature addirittura inferiori ai +15°C ad 850hPa. Proprio lì dove dovrebbe sorgere il temuto Anticiclone Africano che – secondo i soliti stregoni della meteorologia – sarebbe in procinto di portare un “caldo infernale” sull’Italia. Tutte balle.

Adesso vi diranno che il gran caldo tornerà dopo il 22 luglio. Ma ricordate che già lo avevano preannunciato per questo weekend. Invece fa freddo e piove a dirotto. Poi lo avevano preannunciato per metà mese, dall’inizio della prossima settimana. Poi per il 20 luglio. Adesso già scrivono “dopo il 22“, e prima o poi in questo modo ci azzeccheranno pure. Perché tra fine mese e Agosto l’estate tornerà certamente a ruggire, a meno che non degeneri in una stagione storica (stile 2002 o 2014). Come al solito, lo scopriremo strada facendo. Intanto la stagione continua senza ondate di caldo e siamo già al giro di boa…

