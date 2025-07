Russia, violento terremoto davanti alla Penisola della Kamchatka: allarme tsunami | LIVE

MeteoWeb

Violenta scossa di terremoto davanti alle coste della Penisola della Kamchatka, in Russia. Alle 18:49 locali (le 8:49 italiane) di oggi, domenica 20 luglio, i sismografi hanno registrato un terremoto di magnitudo 7.4 ad una profondità di 20km. L’epicentro è stato individuato in mare, 144km a est di Petropavlovsk-Kamchatsky. Alle 8:28 e alle 9:07 italiane, nella stessa zona si sono verificate altre due scosse di magnitudo 6.7. Il Pacific Tsunami Warning Center ha emesso un’allerta tsunami: “onde di tsunami pericolose provocate da questo terremoto sono possibili entro 300km dall’epicentro lungo le coste della Russia”. Uno tsunami watch è in vigore anche per le Hawaii.