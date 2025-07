Terremoto Russia, decine di scosse al largo della Kamchatka: revocata l’allerta tsunami | VIDEO

MeteoWeb

Il Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) ha dichiarato che non c’è più pericolo di onde di tsunami nella Penisola della Kamchatka, in Russia, dopo che due scosse di terremoto, la più forte delle quali di magnitudo 7.4, hanno colpito il mare vicino. La scossa più forte si è verificata a una profondità di 20 chilometri, 144 chilometri a est della città di Petropavlovsk-Kamchatsky, che ha una popolazione di 180.000 abitanti, secondo l’U.S. Geological Survey (USGS). Pochi minuti prima, era stata registrata una scossa di magnitudo 6.7 nelle vicinanze, seguita da un’altra della stessa intensità qualche minuto dopo. Si tratta delle scosse più forti – oltre a quella principale – delle 20 che hanno colpito la zona finora.

Inizialmente, il PTWC aveva dichiarato che sussisteva il pericolo di forti onde di tsunami, ma in seguito ha abbassato l’allerta prima di dichiarare definitivamente il pericolo passato. Anche il Ministero delle Emergenze russo ha emesso un’allerta tsunami in seguito alla seconda scossa, esortando i residenti degli insediamenti costieri a tenersi lontani dalla costa. Non ci sono state segnalazioni immediate di vittime o danni, e il Ministero ha dichiarato di non avere piani immediati per evacuare i residenti.

La Penisola della Kamchatka è il punto di incontro delle placche tettoniche del Pacifico e del Nord America, cosa che la rende una delle zone sismicamente più attive del pianeta. La penisola russa, che separa il Mare di Okhotsk dall’Oceano Pacifico, è “una delle regioni più soggette a terremoti al mondo”, secondo il Servizio Geofisico Nazionale degli Stati Uniti. Dal 1900, lungo la penisola si sono verificati sette forti terremoti di magnitudo superiore ad 8. Il 4 novembre 1952, un terremoto di magnitudo 9.0 in Kamchatka causò danni ma non ci furono vittime, nonostante avesse scatenato onde di 9,1 metri alle Hawaii.

