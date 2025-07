Saturno, falso allarme: l’impatto del 5 luglio non trova conferme

Nei giorni scorsi la comunità astronomica internazionale aveva accolto con grande entusiasmo – e un po’ di cautela – la notizia di un possibile impatto su Saturno, documentato da un’immagine che mostrava un lampo. Tuttavia, l’analisi successiva ha smorzato l’entusiasmo: gli astronomi del progetto DeTeCt non hanno trovato riscontri in altre osservazioni, e al momento si ritiene che nessun oggetto abbia colpito Saturno.

Tutto è iniziato sabato 5 luglio, tra le 9:00 e le 9:15 UTC, quando un video realizzato da Mario Rana della NASA ha mostrato un improvviso lampo sulla parte sinistra del disco di Saturno. Il filmato, segnalato al Planetary Virtual Observatory and Laboratory (PVOL), ha subito fatto pensare a un possibile impatto, simile a quelli osservati più volte su Giove.

Per la comunità scientifica, una conferma avrebbe rappresentato una prima assoluta: mai prima d’ora era stato documentato in modo diretto un impatto su Saturno.

Amplifying the call from Marc Delcroix and co. over the weekend: the team are looking to verify/refute a potential impact on #Saturn on July 5th, 09:00-09:15UT. Videos taken by amateur observers at that time might hold the key. This 📸 credit: Mario Ranapvol2.ehu.eus/pvol2/news/v…

