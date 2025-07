Serbia sotto pressione: colloqui per evitare le sanzioni alla compagnia petrolifera di proprietà russa

MeteoWeb

I colloquio tra Belgrado e gli Stati Uniti sul rinvio per la quinta volta delle sanzioni contro la compagnia petrolifera serba (di proprietà russa) NIS sono stati segnati da difficoltà. Lo ha dichiarato il ministro serbo dell’Energia Dubravka Dedovic Handanovic. La NIS finora ha ottenuto una quarta proroga, che scadrà il 29 luglio, mettendo la Serbia in una posizione precaria nel tentativo di bilanciare la propria sicurezza energetica con le pressioni geopolitiche. “I negoziati sono piuttosto difficili, perché ci troviamo in una situazione poco invidiabile tra due grandi potenze, la Russia e gli Stati Uniti”, ha dichiarato Handanovic. La NIS, di proprietà maggioritaria delle russe Gazprom Neft e Gazprom, gestisce l’unica raffineria di petrolio serba che copre gran parte del suo fabbisogno, e le sanzioni potrebbero compromettere il suo approvvigionamento di greggio. L’impianto ha una capacità annua di 4,8 milioni di tonnellate.

L’Office of Foreign Assets Control del Tesoro USA inizialmente ha imposto delle sanzioni al settore petrolifero russo il 10 gennaio e ha concesso a Gazprom Neft 45 giorni di tempo per uscire dalla proprietà della NIS. Il Dipartimento del Tesoro statunitense non ha commentato. “Ci impegneremo con tutti i mezzi disponibili per proseguire il dialogo con entrambe le parti al fine di proteggere la nostra posizione”, ha dichiarato l’OFAC. Lo scorso 26 febbraio Gazprom Neft ha trasferito a Gazprom una quota di circa il 5,15% di NIS, nel tentativo di evitare le sanzioni. Gazprom Neft ora ferma il 44,85% di NIS, mentre Gazprom ne ferma l’11,3%. Il governo serbo ferma il 29,87%, mentre le restanti azioni sono detenute da piccoli azionisti. La NIS importa circa l’80% del suo fabbisogno petrolifero tramite l’oleodotto croato Janaf. La quota rimanente è coperta dalla propria produzione di greggio in Serbia.