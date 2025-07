Slovacchia, Fico tratta con Bruxelles: accordo entro martedì su stop al gas russo e nuove sanzioni

MeteoWeb

La Slovacchia punta a raggiungere entro martedì un accordo con la Commissione europea e i partner UE sulle garanzie per non subire conseguenze dalla fine delle forniture di gas russo e su un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia.. Lo ha affermato il primo ministro slovacco, Robert Fico. La Slovacchia ha bloccato il 18° pacchetto di sanzioni Ue a causa del suo disaccordo con una proposta separata della Commissione volta a porre fine a tutte le importazioni di gas russo a partire dal 2028, che, secondo Bratislava, potrebbe causare delle carenze, un aumento dei prezzi e delle tariffe di transito e portare a richieste di risarcimento danni da parte del fornitore russo Gazprom. “Dobbiamo vincere qualcosa in questa battaglia, anche se non sarà un risultato 100-0. Vogliamo degli impegni politici e delle garanzie dai partner e dalla Commissione che questo problema non ricada solo sulla Slovacchia”, ha spiegato Fico, aggiungendo che al momento non è chiaro se si raggiungerà un accordo, poiché alcune sono domande ancora in sospeso. Uno degli argomenti in discussione è il tetto alle tariffe di transito che la Slovacchia dovrà pagare per le rotte alternative per il gas non russo.

La Slovacchia ottiene la maggior parte del suo gas da Gazprom in base ad un accordo a lungo termine valido fino al 2034 per circa 3,5 miliardi di metri cubi di gas all’anno. Da quando l’Ucraina, alla fine del 2024, ha bloccato il transito del gas russo attraverso i suoi gasdotti, la Slovacchia ha importato una parte del gas attraverso il gasdotto Turkstream e l’Ungheria.