Spazio, oggi il rientro di Ax-4: l’equipaggio privato torna sulla Terra

Previsto oggi il rientro sulla Terra degli astronauti della missione privata Ax-4, organizzata dall’azienda texana Axiom Space. La capsula Crew Dragon di SpaceX, che ospita i 4 membri dell’equipaggio, si sgancerà dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) intorno alle 13:05 ora italiana. L’evento potrà essere seguito in diretta sui canali ufficiali di NASA, SpaceX e Axiom Space, che trasmetteranno tutte le fasi salienti del ritorno. La NASA inizierà la diretta già alle 10:30 per mostrare la chiusura dei portelli tra la ISS e la Crew Dragon, prevista verso le 10:55. La copertura dell’undocking vero e proprio inizierà invece alle 12:45. SpaceX e Axiom Space trasmetteranno in parallelo a partire dallo stesso orario.

Il rientro si concluderà con l’ammaraggio della capsula nelle acque dell’Oceano Pacifico, al largo della costa californiana. Al momento non è stato comunicato un orario preciso per lo splashdown, che dipenderà soprattutto dalle condizioni meteo nella zona di recupero. Axiom Space fornirà comunque una diretta anche di questa ultima fase.

Conclusa la missione Ax-4

La missione Ax-4, partita il 25 giugno con un razzo Falcon 9 di SpaceX e giunta sulla ISS il giorno successivo, è stata guidata da Peggy Whitson, ex astronauta NASA e oggi direttrice dei voli spaziali umani per Axiom Space. Con quasi 700 giorni nello Spazio, Whitson detiene il record per il maggior tempo trascorso in orbita da un astronauta statunitense.

Accanto a lei, il pilota Shubhanshu Shukla dall’India, e gli specialisti di missione Sławosz Uznański dalla Polonia (astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea) e Tibor Kapu dall’Ungheria. Per Shukla, Uznański e Kapu, questa missione rappresenta un traguardo storico: sono infatti i primi rappresentanti dei rispettivi Paesi a visitare la ISS.

Durante il soggiorno, che doveva durare circa 2 settimane ma è rimasto flessibile per ragioni operative, l’equipaggio ha condotto oltre 60 esperimenti scientifici e attività di divulgazione. L’Ax-4 è la 4ª missione con equipaggio verso la ISS organizzata da Axiom Space dopo quelle dell’aprile 2022, maggio 2023 e gennaio 2024, tutte realizzate grazie alla collaborazione con SpaceX.