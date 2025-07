Spazio, Urso: “l’Italia conquista un risultato storico con un proprio fornitore di lanci”

MeteoWeb

“Un altro risultato di portata storica per il nostro Paese nel settore spaziale: da oggi, l’Italia si dota di un proprio fornitore di servizi di lancio per i lanciatori della famiglia Vega. È un passo decisivo verso una maggiore autonomia strategica, in linea con gli impegni assunti con Francia e Germania durante il vertice ministeriale dell’ESA a Siviglia nel 2023″. Così il Ministro delle Imprese e del Made in Italy e Autorità delegata per le Politiche Spaziali e Aerospaziali, Adolfo Urso, commentando la finalizzazione della ‘Launcher Exploitation Declaration’, frutto dell’accordo tra gli Stati membri dell’ESA coinvolti nei programmi Ariane e VEGA.

La dichiarazione consente all’Italia di dotarsi di un proprio fornitore di servizi di lancio per Vega. Il documento si basa sul mandato politico della dichiarazione congiunta dello Space Summit di Siviglia 2023, firmata da Urso insieme ai Ministri di Francia e Germania.

“Con una governance più chiara che si sta definendo – ha aggiunto Urso – puntiamo a rafforzare la gestione operativa dei lanci dal sito spaziale della Guiana Francese e, auspicabilmente, a ridurre l’intervallo temporale tra i voli dei vettori Ariane 6 e Vega-C”. “Rivolgo un sincero ringraziamento all’omologo francese Marc Ferracci, che ha certamente contribuito a questa positiva soluzione”, ha concluso il Ministro.