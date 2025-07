Spazio, Valente (ASI): “da oggi l’Italia ha un proprio fornitore di servizi di lancio”

MeteoWeb

“Da oggi, con gli esiti della riunione in European Space Agency – ESA a Parigi, l’Italia ha un proprio fornitore di servizi di lancio!“: è quanto ha annunciato il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Teodoro Valente, in un post su Linkedin. “La Launcher Exploitation Declaration (Led), è stata finalizzata grazie ad un accordo tra tutti gli Stati Membri di European Space Agency – ESA che partecipano allo sviluppo dei lanciatori Ariane e Vega. La dichiarazione consente all’Italia di dotarsi, per il tramite di Avio, di un proprio fornitore dei servizi di lancio per la famiglia dei lanciatori Vega. Il documento trova la sua base nel mandato politico dell’Autorità delegata, ministro Adolfo Urso, firmatario con gli omologhi ministri di Francia e Germania, della Dichiarazione congiunta sottoscritta in occasione dello Space Summit di fine 2023, giunta dopo intense negoziazioni tra le parti, condotte per l’Italia da Agenzia spaziale Italiana, di concerto con tutte le autorità governative interessate (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ufficio per le Politiche spaziale e Aerospaziali, Ufficio del Consigliere Militare, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Rappresentanza Permanente presso le Organizzazioni Internazionali – Parigi, Ministero dell’economia e delle finanze)“.

“Insieme alla recente legge Spazio (legge n. 89/2025), la definizione della Led rappresenta un ulteriore passo per l’Italia e per l’Europa per dotarsi di una governance solida e bilanciata nel settore dell’accesso allo Spazio. Un dominio questo sempre più competitivo e conteso in ambito mondiale. Componente fondamentale per lo sviluppo delle attività spaziali ed elemento preponderante di autonomia strategica per l’Europa per lo sviluppo delle proprie attività nel settore nell’ambito della European Commission, dei programmi dell’Agenzia spaziale Europea, di Eumetsat, quelli dei singoli Stati Membri“, ha concluso Valente.