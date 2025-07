Uno spuntino notturno è un’arma segreta contro i trigliceridi alti

MeteoWeb

Chi l’avrebbe mai detto che uno spuntino notturno potesse diventare un’arma segreta contro i trigliceridi alti? Una ricerca condotta da Britt Burton-Freeman del Dipartimento di Scienze Alimentari e Nutrizione dell’Illinois Institute of Technology ha rivelato che un avocado intero consumato la sera può avere effetti benefici sui livelli di trigliceridi al mattino successivo, offrendo una nuova prospettiva per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, soprattutto per le persone con prediabete.

I trigliceridi sono il tipo di grasso più comune nel corpo e livelli elevati sono spesso associati all’insulino-resistenza, un segno distintivo del diabete di tipo 2. Molti individui con prediabete presentano trigliceridi alti, il che li espone a un rischio maggiore di sviluppare patologie cardiache.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Current Development in Nutrition e supportato dall’Avocado Nutrition Center, ha coinvolto 27 adulti con prediabete. I partecipanti hanno consumato, in serate separate, tre diversi spuntini con lo stesso apporto calorico: un avocado intero (ricco di fibre e grassi insaturi), uno spuntino a basso contenuto di grassi e fibre, e uno spuntino elaborato bilanciato per grassi e fibre come l’avocado.

L’avocado vince la sfida dei trigliceridi alti

I risultati sono stati chiari: l’assunzione di un avocado intero come spuntino serale ha portato a livelli di trigliceridi leggermente inferiori prima della colazione e significativamente inferiori 3 ore dopo la colazione, rispetto agli altri spuntini. Questo suggerisce che il “pacchetto nutrizionale unico dell’avocado“, come lo definisce la dott.ssa Burton-Freeman, grazie alla sua combinazione di grassi buoni e fibre, può supportare un metabolismo dei trigliceridi più sano.

“I nostri risultati suggeriscono che la matrice alimentare integrale dell’avocado può supportare ulteriormente la salute del cuore favorendo un metabolismo dei trigliceridi più sano“, ha affermato Burton-Freeman. Ha inoltre sottolineato l’importanza di questi risultati in un contesto in cui mangiare a tarda notte è spesso associato a un aumento del rischio di obesità e problemi cardiometabolici. Trovare un beneficio positivo da uno spuntino serale come l’avocado è particolarmente rilevante, considerando che l’84% delle persone consuma regolarmente spuntini prima di andare a letto.

Dettagli dello studio e prospettive

I partecipanti allo studio hanno generalmente consumato i loro spuntini tra le 20 e le 21, seguiti da un digiuno notturno di 12 ore. La mattina successiva, hanno consumato una colazione standardizzata. I ricercatori hanno prelevato campioni di sangue prima e dopo la colazione per misurare trigliceridi, glucosio, insulina e marcatori infiammatori. Sebbene non siano state osservate differenze significative nei livelli di glucosio, insulina o marcatori infiammatori, i ricercatori ipotizzano che testare i comportamenti legati agli spuntini per più giorni, anziché per uno solo, potrebbe fornire una comprensione più approfondita del loro impatto su questi indicatori di salute.

Gli studiosi sottolineano che i risultati potrebbero non essere validi per tutti, ma offrono spunti interessanti sui potenziali benefici dell’avocado come spuntino notturno. Ciò si allinea con recenti ricerche sul legame tra l’assunzione di frutta e verdura, la qualità del sonno e il consumo di avocado con la qualità della dieta e i lipidi nel sangue. Tutti questi fattori – dieta, sonno e lipidi nel sangue – sono riconosciuti dall’American Heart Association come componenti essenziali del benessere cardiovascolare.

In definitiva, aggiungere un avocado alla propria routine serale potrebbe essere un gesto semplice ma efficace per chi cerca di mantenere sotto controllo i propri livelli di trigliceridi e promuovere una migliore salute cardiaca.