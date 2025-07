Stasera sorge la Luna del Tuono, apparirà diversa dal solito

MeteoWeb

Stasera il cielo regalerà agli appassionati e ai curiosi uno degli eventi astronomici più suggestivi dell’estate: la Luna del Tuono, conosciuta anche come Buck Moon, Luna del Cervo. Si tratta del primo plenilunio dell’estate astronomica nell’emisfero boreale e promette uno spettacolo particolare, grazie alla sua posizione bassa sull’orizzonte che ne esalterà dimensioni e colori.

Perché la Luna del Tuono è speciale

La Luna Piena raggiungerà la sua fase massima alle 22:38 ora italiana. Chi volesse godersi al massimo la visione potrà usare un calcolatore lunare per scoprire l’orario esatto del sorgere dal proprio luogo di osservazione. Questo plenilunio sarà visibile nella costellazione del Sagittario, una tipica figura del cielo estivo. Nonostante il Sagittario sia famoso, è povero di stelle brillanti, perciò la Luna non avrà “compagni” luminosi nelle sue vicinanze.

Una Luna diversa dal solito

La Luna del Tuono sarà una delle Lune Piene più basse dell’anno, seconda solo alla Luna delle Fragole dello scorso 11 giugno. Ciò accade perché, per definizione, la Luna Piena si trova sempre in opposizione al Sole: quando il Sole è alto nel cielo estivo (come accaduto al Solstizio del 20 giugno), la Luna descrive una traiettoria più bassa sull’orizzonte.

Così, nella notte tra il 10 e l’11 luglio, vedremo la Luna sorgere a Sud/Est al crepuscolo, percorrere lentamente il cielo bassa a Sud senza mai salire molto, e tramontare a Sud/Ovest all’alba. Questa vicinanza costante all’orizzonte farà apparire la Luna più grande e più arancione del solito, un effetto conosciuto come illusione lunare, spiegato dalla NASA come un inganno del nostro cervello.

Un primato “lontano”

Non sarà solo una Luna “bassa”: la Luna del Tuono sarà anche la Luna piena più lontana dal Sole del 2025. Ciò perché il 3 luglio la Terra ha raggiunto l’afelio, il punto della sua orbita più distante dal sole. Il risultato è che la Luna Piena successiva si trova, simbolicamente, nel punto più “opposto” rispetto al Sole.

Origine del nome e tradizioni

Il nome Luna del Tuono richiama i frequenti temporali estivi, mentre il nome Luna del Cervo deriva dalla tradizione dei nativi nordamericani: luglio è il mese in cui i cervi maschi (buck) iniziano a mostrare la nuova crescita dei palchi. Luglio ha anche altri nomi tradizionali per il plenilunio, come Salmon Moon e Raspberry Moon.

In inglese è chiamata anche Hay Moon, per la raccolta del fieno a metà estate. I Celti la conoscevano invece come Claiming Moon, Wyrt Moon, Herb Moon o Mead Moon, legandola ai cicli agricoli e rituali.

Il prossimo appuntamento

Dopo la Luna del Tuono, l’appuntamento con la prossima Luna Piena sarà sabato 9 agosto, quando sorgerà la Luna dello Storione (Sturgeon Moon). Per ora, non resta che alzare gli occhi al cielo stasera e lasciarsi affascinare da questo grande disco arancione che sfiora l’orizzonte, portando con sé storie, miti e scienza.