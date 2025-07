Terremoto Campi Flegrei, ANAS: tutto regolare sulla rete stradale

MeteoWeb

In seguito alla forte scossa di terremoto che ha interessato l’area dei Campi Flegrei, ed in particolare i comuni di Pozzuoli e Napoli, ANAS ha attivato i protocolli e le procedure previste per le verifiche delle strutture stradali e autostradali in gestione. In particolare, il personale Anas ha svolto specifici controlli lungo la statale 7 Quater “Domitiana”, la statale 686 “di Quarto”, la statale 162dir “del Centro Direzionale” e la statale 162NC ‘Asse Mediano’, tra i territori comunali di Pozzuoli, Quarto, Napoli e Giugliano in Campania. Le verifiche non hanno evidenziato anomalie. La circolazione è al momento regolare su tutte le arterie.