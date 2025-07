Terremoto Campi Flegrei, Città Metropolitana di Napoli conferma: “nessun danno alle strutture di competenza”

MeteoWeb

“Come in tutti i casi in cui si verificano scosse di terremoto, la Città Metropolitana di Napoli ha immediatamente attivato il protocollo di sicurezza previsto effettuando i controlli sulle strutture di propria competenza, in particolare istituti scolastici superiori, strade provinciali, costoni. Allo stato, quando ormai tutti i tecnici stanno completando il loro lavoro, possiamo affermare che il sisma di questa mattina fortunatamente non ha fatto rilevare alcun danno nei settori afferenti alle funzioni dell’Ente“. Così, in una nota, il consigliere delegato alla Protezione Civile della Città Metropolitana di Napoli, Salvatore Flocco, che ha seguito l’evolversi della situazione relativa alla scossa di terremoto di magnitudo 4 che ha colpito l’area dei Campi Flegrei questa mattina, sempre nell’ambito del fenomeno bradisismico, dalla Caserma dei Vigili del Fuoco di Napoli, in stretto contatto con il sindaco metropolitano, Gaetano Manfredi.