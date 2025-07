Terremoto Campi Flegrei: nessun crollo sul costone, ritardi fino a 80 minuti per i treni Alta Velocità

MeteoWeb

Alle 12 si è svolta in Prefettura a Napoli una nuova riunione del Centro coordinamento soccorsi, convocato dal prefetto, Michele di Bari, per un aggiornamento della situazione a seguito del terremoto magnitudo 4 avvenuto alle 09:14 di oggi. I Vigili del fuoco hanno in corso 5 interventi per la verifica di danni sul territorio del Comune di Napoli; un primo sopralluogo ha già dato esito negativo su uno dei siti. La Capitaneria di Porto di Pozzuoli ha effettuato controlli sul costone e non ha rilevato danni o crolli, mentre Eav ha ancora in corso le verifiche sulle infrastrutture di trasporto secondo il protocollo di sicurezza, al momento senza danni. Sulla linea 2 della metropolitana, Rfi ha in corso interventi di ripristino per la caduta di un albero sui binari, ora rimosso. Non sono pervenute ai Comuni segnalazioni da parte dei cittadini.

La circolazione resta fortemente rallentata nel nodo di Napoli per verifiche tecniche. Trenitalia comunica che la circolazione permane sospesa sulla linea metropolitana Napoli – Villa Literno. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 80 minuti.