Terremoto Campi Flegrei: nessuna criticità, in corso verifiche dei vigili del fuoco

In relazione alla scossa di terremoto registrata alle 09:14 nella zona Dazio al confine tra Napoli e Pozzuoli, il prefetto di Napoli Michele di Bari ha convocato immediatamente il Centro Coordinamento Soccorsi, con la presenza della protezione civile regionale, i sindaci e Coc di Napoli, Pozzuoli e Bacoli, i Vigili del Fuoco, le Asl, le forze dell’ordine, le società di trasporto pubblico, l’Osservatorio Vesuviano e la capitaneria di porto di Pozzuoli per valutare eventuali danni e conseguenze sul territorio. Nei Comuni di Napoli, Pozzuoli e Bacoli, dove il sisma è stato particolarmente avvertito, non sono state segnalate criticità ed è stata attrezzata dalla Regione Campania l’area di attesa presso la ex Base Nato di Bagnoli per ospitare i cittadini che ne facciano richiesta, mentre i vigili del fuoco hanno in corso 3 interventi su unità abitative. Per i necessari controlli precauzionali sono state interrotte le linee ferroviarie e metropolitane flegree; le prime hanno già ripreso il servizio, mentre per le seconde sono in corso le verifiche per escludere eventuali danni. Il Centro coordinamento soccorsi continua a monitorare la situazione.